Sadece Farklı filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Sönmez oturuyor. Peki, Sadece Farklı filminin konusu ne? Sadece Farklı filminin oyuncuları kim?

SADECE FARKLI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sadece Farklı, otizmli bir adamla, ‘normal’ oğlunun hayatına odaklanıyor. Yüksek fonksiyonlu otistik olan Fikret’in hayatı, karısı Ayşe’nin evi terk etmesiyle bambaşka bir hal alır. Ayşe’nin evden gitmesiyle birlikte Fikret ve kendisine babalık yapan oğlu Kerem, hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden birlikte gelmeye çalışır.

SADECE FARKLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ömer Akgüllü

Vildan Atasever

Aybars Kartal Özson

SADECE FARKLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sadece Farklı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.