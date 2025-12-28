Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bakizade kardeşler Ertan’ın göz altına alınmasıyla ondan kurtulduklarını düşünürlerken; Asya, Ertan’ın masumiyetini bir an önce kanıtlamak için seferber olur. Fakat bu sırada bilinmeyen bir el Ertan’ı ve kardeşlerini yepyeni bir sınava sokacaktır.

Bakizade markası kan parası skandalının etkisini henüz atlatamamışken bu kez de zincirleme bir zehirlenme vakasıyla sarsılır. Mağdur sayısı hızla artar. Olayı çözmeye çalışan Ertan ve Asya bunun bir komplo olduğunu anlar. Bu olay Ertan ve kardeşlerini tüm ayrılıklarına rağmen ilk kez aynı safta buluşturabilecek midir?

Eymir ile Feray arasındaki tehlikeli yakınlaşma, kontrol edilemez bir yöne savrulurken; Taha Asya’nın sözünü dinleyip Simla’dan ayrılmaya karar verir. Ama Taha’nın bu seçimi Simla’nın bambaşka bir gerçekle karşılaşmasına neden olacaktır. Öte yandan İrem, baygın halde bulduğu Samet’in hastalığıyla sarsılır; yeni bulduğu babasını kaybetmemek için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.

Tüm engelleri başarıyla aşarak oyunlarını sürdüren Ertan ve Asya, Eyüp’ün açacağı yeni kartla geri dönülmez bir yola gireceklerinden habersizdir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 28 Aralık Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.