Sicilyalı (The Sicilian) filminin konusu ne? Sicilyalı filminin oyuncuları kim?

Sicilyalı filminin yönetmen koltuğunda Michael Cimino oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Shagan üstleniyor. Peki, Sicilyalı filminin konusu ne? Sicilyalı filminin oyuncuları kim?

SİCİLYALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mario Puzo’nun romanından uyarlama olan Michael Cimino’nun yönettiği filmde Salvatore Giuliano (Christopher Lambert) 1940’larda Sicilya’nın İtalya’dan ayrılması için mücadele veren bir kahramandır. Giuliano’nun popülerliği arttıkça egosu da aynı oranda büyür ve mafya üyesi destekçilerinin gücünü daha az önemsedikçe kendini, hayatta kalma mücadelesinin ortasında bulur.

SİCİLYALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Turturro

Christopher Lambert

Joss Ackland

Barry Miller

Richard Bauer

Andreas Katsulas

Terence Stamp

Michael Wincott

SİCİLYALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sicilyalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.