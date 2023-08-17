Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:38

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:38

Sülün Katilleri (The Absent One) filminin yönetmen koltuğunda Mikkel Nørgaard oturuyor. Senaristliğini Nikolaj Arcel ve Rasmus Heisterberg üstleniyor. Peki, Sülün Katilleri filminin konusu ne? Sülün Katilleri filminin oyuncuları kim?

SÜLÜN KATİLLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni bir filmde ilişkilerinin sonlarına yaklaşan bir çifti canlandıracak olan Ushan ve Hare, acaba kendi hayatlarında yeni bir ilişkiyi canlı tutabilecek mi?

SÜLÜN KATİLLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fares Fares

Nikolaj Lie Kaas

Pilou Asbæk

Danica Curcic

David Dencik

Søren Pilmark

Sarah-sofie Boussnina

Morten Kirkskov

Klaus Barfod

SÜLÜN KATİLLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sülün Katilleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.