Sülün Katilleri filminin konusu ne? Sülün Katilleri filminin oyuncuları kim?
Sülün Katilleri (Fasandræberne) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sülün Katilleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sülün Katilleri filminin konusu ne? Sülün Katilleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sülün Katilleri (The Absent One) filminin yönetmen koltuğunda Mikkel Nørgaard oturuyor. Senaristliğini Nikolaj Arcel ve Rasmus Heisterberg üstleniyor. Peki, Sülün Katilleri filminin konusu ne? Sülün Katilleri filminin oyuncuları kim?
SÜLÜN KATİLLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeni bir filmde ilişkilerinin sonlarına yaklaşan bir çifti canlandıracak olan Ushan ve Hare, acaba kendi hayatlarında yeni bir ilişkiyi canlı tutabilecek mi?
SÜLÜN KATİLLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fares Fares
Nikolaj Lie Kaas
Pilou Asbæk
Danica Curcic
David Dencik
Søren Pilmark
Sarah-sofie Boussnina
Morten Kirkskov
Klaus Barfod
SÜLÜN KATİLLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sülün Katilleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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