Süper Zeka filminin yönetmen koltuğunda Ben Falcone oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Malloryo üstleniyor. Peki, Süper Zeka filminin konusu ne? Süper Zeka filminin oyuncuları kim?
SÜPER ZEKA FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir kurumsal yönetici olan Carol Peters, hayatından pek de memnun olmayan bir kadındır. İstediklerini yapamamıştır ve geriye dönüp baktığında sahip olduğu hayatın kendisine yetmiyor oluşu canını sıkmaktadır. Ancak şikayetçi olduğu hayatı, günün birinde tepetaklak oluverir. Dünyayı kasıp kavurması muhtemel bir yapay zeka olan ilk süper istihbaratın gözlemlemesi için seçilen Carol'ın hayatı kökünden değişecektir...
SÜPER ZEKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Melissa McCarthy
Bobby Cannavale
Brian Tyree Henry
Sam Richardson
Ben Falcone
Michael Beach
Rachel Ticotin
Jessica St. Clair
Karan Soni
Jean Smart
Sarah Baker
Usman Ally
Jwaundace
Damon Jones
Andrew Tinpo Lee
Jakari Fraser
Jock McKissic
SÜPER ZEKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Süper Zeka filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.