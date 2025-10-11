Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 18:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Süper Zeka (Superintelligence) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Süper Zeka filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Süper Zeka filminin konusu ne? Süper Zeka filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Süper Zeka filminin yönetmen koltuğunda Ben Falcone oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Malloryo üstleniyor. Peki, Süper Zeka filminin konusu ne? Süper Zeka filminin oyuncuları kim?

SÜPER ZEKA FİLMİNİN KONUSU NE?

 

Eski bir kurumsal yönetici olan Carol Peters, hayatından pek de memnun olmayan bir kadındır. İstediklerini yapamamıştır ve geriye dönüp baktığında sahip olduğu hayatın kendisine yetmiyor oluşu canını sıkmaktadır. Ancak şikayetçi olduğu hayatı, günün birinde tepetaklak oluverir. Dünyayı kasıp kavurması muhtemel bir yapay zeka olan ilk süper istihbaratın gözlemlemesi için seçilen Carol'ın hayatı kökünden değişecektir...

 

 

 

SÜPER ZEKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Melissa McCarthy

Bobby Cannavale

Brian Tyree Henry

Sam Richardson

Ben Falcone

Michael Beach

Rachel Ticotin

Jessica St. Clair

Karan Soni

Jean Smart

Sarah Baker

Usman Ally

Jwaundace

Damon Jones

Andrew Tinpo Lee

Jakari Fraser

Jock McKissic

SÜPER ZEKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Süper Zeka filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

