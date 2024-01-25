Survivor All Star adaya kim veda etti? Survivor All Star eleme oldu mu?

Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor All Star adaya kim veda etti? Survivor All Star eleme oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 22:59
Survivor All Star adaya kim veda etti? Survivor All Star eleme oldu mu?
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En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre Turabi, Bozok, Sercan ve Özgür eleme adayı oldu. Peki, Survivor All Star adaya kim veda etti? Survivor All Star eleme oldu mu?

SURVİVOR ALL STAR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Bu hafta geride kalırken Survivor All Star'da eleme adayları Turabi, Bozok, Sercan ve Bozok oldu. Yapılan yarışmalar neticesinde bu hafta adaya kimse veda etmedi.

SURVİVOR'DA ELEME OLDU MU?

Programın sunucusu Murat Ceylan, yaptığı açıklamada Bozok'un sakatlığı nedeniyle bu hafta eleme olmayacağını açıkladı. Yapılacak olan oyunlarda en az puan alan kişi 2 hafta sonra direkt olarak eleme adayı olacak. 


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