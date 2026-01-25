Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 25 Ocak Pazar Survivor kim eleme adayı oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 25 Ocak Pazar Survivor kim eleme adayı oldu?

25.01.2026 23:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 25 Ocak Pazar Survivor kim eleme adayı oldu?

Survivor 2026'te 25 Ocak akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyununda kırmızı, mavi ve sarı takımlar kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 25 Ocak Pazar Survivor kim eleme adayı oldu?

Survivor 2026'da 25 Ocak akşamı dokunulmazlık oyunu ekrana geldi.  Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 25 Ocak Pazar Survivor kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026'da 25 Ocak akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.  Bu hafta kadın elemesinin olacağı Survivor'da, yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda kırmızı, mavi ve sarı takım yarışmaya devam ediyor. Yarışmanın sonucu program bitimde haberimize eklenecek. 

İlgili Konular: #dokunulmazlık #survivor