Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat 2026 Survivor'da yaşananlar...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da 21 Şubat 2026 akşamı yine adrenalin dolu anlar yaşandı. Takımlar, zorlu ada koşullarında eleme stresi yaşamamak adına parkurda tüm güçlerini ortaya koyarken, izleyiciler "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunun yanıtına kilitlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takım konseyde eleme adayı belirledi. Yapılan oylamada Can Berkay eleme adayı oldu. Son eleme adayı ise performans birincisi Sude tarafından belirlendi. Sude ise Eren'i eleme potasına gönderdi.

POTADA KİMLER VAR?

Haftanın ilk mücadeleleri sonrası eleme heyecanı şimdiden tırmanmış durumda. Survivor’da bu haftanın ilk eleme adayı Engincan olarak belirlenirken, potaya giren ikinci isim ise Onur Alp oldu.

ADAYA VEDA EDEN SON İSİM

Geçtiğimiz günlerde yapılan konseyin ardından hayallerine veda ederek Survivor macerasını noktalayan son isim Meryem olmuştu.