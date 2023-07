Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:51

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:51

Tarkan: Güçlü Kahraman ya da Tarkan: Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Güçlü Kahraman isimli çizgi romandan uyarlanan 1973 yapımı fantastik Türk filmidir. Tarkan: Güçlü Kahraman filminin yönetmenliğini ve senaristliğimi Mehmet Aslan üstlendi. Peki, Tarkan: Güçlü Kahraman filmi konusu nedir? Tarkan: Güçlü Kahraman filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TARKAN: GÜÇLÜ KAHRAMAN FİLMİ KONUSU NE?

Film, Karadeniz'in kuzeyi üzerinden gelen Avrupa Hunları'nın başbuğu Attila'nın Avrupa'nın tümünü egemenliği altına almak istediği günlerde geçmektedir. Attila, toprakları için stratejik önem taşıyan altın kılıca sahip olmak istemektedir. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun doğusunda bulunan ve önemli bir sorun teşkil eden Çin ülkesinin denetimi bu kılıca sahip olmaya bağlıdır fakat altın kılıcı Attila'dan başka isteyenler de vardır. Çin ülkesinin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen Wang Yu da bunlardan biridir. Ülkesinde büyük bir şöhrete sahip olan Wang Yu'nun kılıcı bulmak için yaptığı zulümler Çin halkını bezdirmiştir. Attila, altın kılıcı bulması için Tarkan'ı görevlendirir. Tarkan, kılıcın peşinde Kurt ile birlikte kılıcın saklandığı Sang Tapınağı'nın yolunu tutar.

Bir handa mola veren Tarkan Alonya isimli bir Hun kızına asılan yerli oba reisi ve askerlerinin elinden Alonyayı kurtarır. Ona bir at verir ve evine gönderir. Tarkan da yoluna devam eder ve yolda on atlı tarafından izlendiğini fark eder. Bu on atlı Attila'nın Tarkan'a yardımcı olması için gönderdiği Kulke ve arkadaşlarıdır. Tarkan onları yanında pek istemese de hep birlikte kılıcı aramaya koyulurlar. Bu sırada Çin İmparatoru Çu Çeng Tarkan'ın altın kılıca ulaşmasını engellemek için özel muhafızı Mançuyu görevlendirir. Oba reisi ile Mançu ortak bir saldırı ile Tarkan ve Kulke ile arkadaşlarını esir eder. Tarkan bir şekilde esirlikten kurtulur ve arkadaşları ile altın kılıca doğru yola koyulur.

Altın kılıcın korunduğu Sang Tapınağı'na ulaşan Tarkan burada kılıcı elde etmek üzereyken Wang Yu ve adamları tarafından baskına uğrar. Wang Yu ile teke tek dövüşen Tarkan yenik düşer ve vücudunda ölümcül yaralar açılır. Wang Yu tarafından bir ağaca baş aşağı asılan ve ölüme terkedilen Tarkan, Kurt ve Alonya tarafından kurtarılır. Alonya tarafından kimsenin bilmediği bir mağarada yaşayan eski bir Hun savaşçısı Ulu Gökçeye götürülen Tarkan burada tedavi edilir ve hayata döndürülür. Fakat vücudundaki tüm kemikleri kırılan Tarkan artık savaşamayacaktır, eski gücüne ulaşmasının tek yolu ise bir volkan havuzuna girmektir. Tarkan bu havuza girmeyi kabul eder ve Sang Tapınağı rahiplerine işkence yaparak altın kılcı elde eden Wang Yu'nun peşine düşer.

TARKAN: GÜÇLÜ KAHRAMAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarkan (Kartal Tibet) — Attila'nın akıncısı ve Hun kahramanı

Kurt (Can Kurt) — Tarkan'ın yardımcısı ve sadık kurdu

Wang Yu (Hakkı Koşar) — Çin imparatorunun savaşçılarından siyah kuşak karateci

Kulke (Halit Akçatepe) — Tarkan'ın arkadaşı ve yoldaşı

Alonya (Hülya Darcan) — Ulu Gökçe'nin kızı

Ulu Gökçe (Reha Yurdakul) — Eski bir savaşçı olan Hun bilgesi

Mançu (Kazım Aktan) — Çin imparatorunun özel muhafızı ve Wang Yu'nun eski öğrencisi

Oba reisi (Kazım Kartal) — Mançu ile bir olup Tarkan'ı alt etmek isteyen oba reisi

Çu Çeng (Müfit Kiper) — Çin imparatoru

Buda rahibi (İlhan Hemşeri) — Sang Tapınağı'nın başrahibi

Hancı (Çetin Tolbas) — Çinli hancı

TARKAN: GÜÇLÜ KAHRAMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tarkan: Güçlü Kahraman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.