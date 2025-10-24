Taşacak Bu Deniz dizisi 3. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kaza yapan Adil ve Eleni, ölüm kalım mücadelesi verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusunun tam ortasında kalır. Kurşunların arasında hayatta kalmaya çalışan ikilinin yardımına Esme yetişir. Adil, Eleni’ye saldıranların hesabını sormaya kararlıdır. Köyde “Yunan doktorla Koçari birlikte” dedikodusu büyürken, Oruç’un Sevcan’la nişan hazırlıkları da hız kazanır. Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni’yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme’ye emanet eder. Esme, tüm köyün tepkisine rağmen Eleni’yle “kızı gibi” ilgilenir. Öte yandan, nişan töreni sırasında Adil’in “kan hakkıyla” kendisine bırakılan araziyi geri almak için gelmesi, Esme ve Adil’i burun buruna getirir. Bu sırada Şerif, cezaevindeyken Eleni’nin ölüm emrini verir. Eleni ise kendisini bekleyen tehlikenin henüz farkında değildir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 3. bölümü 24 Ekim Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.