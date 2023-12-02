The Turkish Detective dizisi ne zaman yayımlanacak? The Turkish Detective dizisinin konusu ne? The Turkish Detective dizisi oyuncuları kim?
Başrolünde Haluk Bilginer'in yer aldığı "The Turkish Detective" (Türk Dedektif) dizisi için resmi fragman yayınlandı. Fragmanı izleyen diziseverler dizinin konusunu, oyuncularını ve ne zaman yayımlanacağını merak etti. Peki, The Turkish Detective dizisi ne zaman yayımlanacak? The Turkish Detective dizisinin konusu ne? The Turkish Detective dizisi oyuncuları kim?
Paramount+'nın orijinal içerik sorumlusu Nicole Clemens, "The Turkish Detective" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Heyecanla diziyi bekleyen yurttaşlar, dizinin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, The Turkish Detective dizisi ne zaman yayımlanacak? The Turkish Detective dizisinin konusu ne? The Turkish Detective dizisi oyuncuları kim?
THE TURKİSH DETECTİVE DİZİSİNİN KONUSU
Senaristliğini Ben Schiffer'in üstlendiği Turkish Detective, Barbara Nadel'ın İkmen Mystery serisinden uyarlandı. Dizide, bir Türk dedektifin İstanbul'da geçen maceraları anlatılacak.
THE TURKİSH DETECTİVE DİZİSİ OYUNCULARI
Dizide Haluk Bilginer'in başrol olacak göreceğiz. Yasemin Kay Allen, Ethan Kai, Erol Afşin, Deniz Ülkü ve Fatih Al gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alacak.
THE TURKİSH DETECTİVE DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?
Yapılan resmî açıklamaya göre Turkish Detective, 15 Aralık'ta TV+ kullanıcıları ile buluşacak.
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