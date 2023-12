Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:45

Güncelleme: 02.12.2023 - 16:45

Paramount+'nın orijinal içerik sorumlusu Nicole Clemens, "The Turkish Detective" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Heyecanla diziyi bekleyen yurttaşlar, dizinin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, The Turkish Detective dizisi ne zaman yayımlanacak? The Turkish Detective dizisinin konusu ne? The Turkish Detective dizisi oyuncuları kim?

THE TURKİSH DETECTİVE DİZİSİNİN KONUSU

Senaristliğini Ben Schiffer'in üstlendiği Turkish Detective, Barbara Nadel'ın İkmen Mystery serisinden uyarlandı. Dizide, bir Türk dedektifin İstanbul'da geçen maceraları anlatılacak.

THE TURKİSH DETECTİVE DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide Haluk Bilginer'in başrol olacak göreceğiz. Yasemin Kay Allen, Ethan Kai, Erol Afşin, Deniz Ülkü ve Fatih Al gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alacak.

THE TURKİSH DETECTİVE DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?

Yapılan resmî açıklamaya göre Turkish Detective, 15 Aralık'ta TV+ kullanıcıları ile buluşacak.