Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Filmin senaristliğini Zack Stentz, Ashley Miller üstleniyor. Peki, Thor filminin konusu ne? Thor filminin oyuncuları kim?
THOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Hikâyenin merkezinde, düşüncesiz tavırlarıyla antik bir savaşı tekrar başlatan güçlü ama ve kibirli savaşçı Yüce Thor var. Thor, Dünya’ya sürgün ediliyor ve insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılıyor. Kendi dünyasının kötü adamı en karanlık güçlerini Dünya’yı istilâ etmek için yollayınca Thor, gerçek bir kahraman olmak için nelerin gerektiğini öğreniyor.
THOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chris Hemsworth
Natalie Portman
Tom Hiddleston
Anthony Hopkins
Stellan Skarsgård
Ray Stevenson
Josh Dallas
Jaimie Alexander
Adriana Barraza
Idris Elba
Tadanobu Asano
Colm Feore
Rene Russo
Clark Gregg
Kat Dennings
Patrick O'Brien Demsey
Stan Lee
Samuel L. Jackson
THOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Thor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.