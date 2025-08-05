Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Filmin senaristliğini Zack Stentz, Ashley Miller üstleniyor. Peki, Thor filminin konusu ne? Thor filminin oyuncuları kim?

THOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikâyenin merkezinde, düşüncesiz tavırlarıyla antik bir savaşı tekrar başlatan güçlü ama ve kibirli savaşçı Yüce Thor var. Thor, Dünya’ya sürgün ediliyor ve insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılıyor. Kendi dünyasının kötü adamı en karanlık güçlerini Dünya’yı istilâ etmek için yollayınca Thor, gerçek bir kahraman olmak için nelerin gerektiğini öğreniyor.

THOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Hemsworth

Natalie Portman

Tom Hiddleston

Anthony Hopkins

Stellan Skarsgård

Ray Stevenson

Josh Dallas

Jaimie Alexander

Adriana Barraza

Idris Elba

Tadanobu Asano

Colm Feore

Rene Russo

Clark Gregg

Kat Dennings

Patrick O'Brien Demsey

Stan Lee

Samuel L. Jackson

THOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Thor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.