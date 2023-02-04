TRT1 durmuyor! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 transfer

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:27

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:27

FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Yasak Elma'' dizisinin en büyük rakiplerinden biri de TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi.. Yasak Elma'nın gelecek sezonda devam edeceği öğrenilmişti. Bu gelişme üzerine Yasak Elma dizisine peş peşe yeni oyuncuların katılacağı duyuruldu.

TRT1'DEN KARŞI HAMLE

Bu gelişme üzerine TRT1 yönetimi de karşı bir hamle yaparak Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncular transfer etmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT’nin ilgiyle izlenen dizilerinin başında geliyor. Son dönemde yaşanan ayrılıklarıyla gündeme gelen, Emre Konuk’un patronu olduğu Akli Film imzalı dizinin kadrosuna 2 usta tiyatrocu katılıyor. Yıldırım Fikret Urağ sevilen dönem dizisinin kadrosuna “Amidimülk” rolüyle dahil olacak.

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın yolculuğunu anlatan dizinin kadrosuna ayrıca Atsız Karaduman da dahil olacak. Karaduman, reyting rekortmeni dizide “Aybars bey”i canlandıracak.

Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Gelecek sezon devam edeceği düşünülen Yasak Elma ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda büyük değişim yaşanacak. İki rakip dizide de kadroya çok sayıda ünlü oyuncunun dahil olması bekleniyor.

Yasak Elma dizisi 200.bölümü hedeflerken şimdilik Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 44 bölümde.. Önümüzdeki pazartesi günü dizinin 45.bölümü ekrana gelecek.