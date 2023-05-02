TRT1 ekran yüzünü kaptırdı.. Artık ATV'de yer alacak..

Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:34

Güncelleme: 02.05.2023 - 23:34

TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi final yapmıştı. Dizi final yaptıktan sonra dizide yer alan oyuncular peş peşe yeni anlaşmalara imza attılar. Gelen bilgilere göre Emre Bey'de yeni bir anlaşmaya imza attı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Vermem Seni Ellere atv’nin merakla beklenen yaz dizisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Çekimleri Ordu’da başlayacak olan AKN Film Akın Topuz imzalı yeni yaz projesi Vermem Seni Ellere’nin castı belli olmaya başladı.

AKN Film oynadığı projelerle adından söz ettiren Emre Bey ile el sıkıştı. Yakışıklı oyuncuya başrolünü oynadığı “Balkan Ninnisi” dizisi bittikten sonra çok sayıda teklif geldi. Emre Bey tercihini senaryosunu çok beğendiği “Vermem Seni Ellere”den yana kullandı. Ali Balcı’nın yönetmen koltuğuna oturacağı projenin castı son hız devam ediyor. Uskuphaber sitesinde yer alan bilgiye göre; Dizinin haziran ayında yayına girmesi bekleniyor.

DİZİ KUZEY MAKEDONYA'DA ÇEKİLMİŞTİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekilmişti. Emre Bey dizinin başrolünde yer alıyordu. Balkan Ninnisi dizisi sadece Türkiye'de değil

tüm Balkan ülkelerinde de ilgiyle izlenmişti.

FİNALİ HERKESİ ÜZMÜŞTÜ

Balkan Ninnisi dizisinin final yapması tüm seyircileri derinden üzmüştü. Dizi final yaptıktan sonra çok sayıda oyuncu başka dizilerde yer almaya başladı. Ancak uzun bir süredir Emre Bey setlerden uzaktı.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere dizisinin başlayacak olması özellikle de Emre Bey hayranlarını çok mutlu etti.