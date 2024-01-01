TV yayın akışı 1 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Ocak Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Ocak Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
1 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.
KANAL D YAYIN AKIŞI 1 OCAK
06:45 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
00:45 Ay'ın Köpek Balığı Yüzü
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
ATV 1 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Yıldızlar Bana Uzak
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:20 Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Şahane Hayatım
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:45 Yabani
02:00 Kızıl Goncalar
04:30 Kefaret
SHOW TV 1 OCAK YAYIN AKIŞI
08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Yedi Bela Hüsnü
23:30 Sakar Şakir
01:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer (Tekrar)
23:30 Korkunç Salgın
01:00 Korkunç Salgın
02:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 OCAK
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yabancı Sinema Evde Tek Başına
15:25 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Teşkilat
03:00 Yerli Dizi
TV8 1 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Yabancı Sinema / Sara'ya İki Katır
10:45 Cevap Ver Türkiye
13:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
16:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra/Canlı