TV yayın akışı 1 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:29

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:29

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

1 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI 1 OCAK

06:45 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

00:45 Ay'ın Köpek Balığı Yüzü

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

ATV 1 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

03:20 Mutfak Bahane

FOX TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Şahane Hayatım

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:45 Yabani

02:00 Kızıl Goncalar

04:30 Kefaret

SHOW TV 1 OCAK YAYIN AKIŞI

08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Yedi Bela Hüsnü

23:30 Sakar Şakir

01:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer (Tekrar)

23:30 Korkunç Salgın

01:00 Korkunç Salgın

02:30 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 OCAK

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yabancı Sinema Evde Tek Başına

15:25 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Teşkilat

03:00 Yerli Dizi

TV8 1 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yabancı Sinema / Sara'ya İki Katır

10:45 Cevap Ver Türkiye

13:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

16:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra/Canlı