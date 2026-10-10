Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 10 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 10 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

10.10.2026 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 10 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

10 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 10 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Ekim Cumartesi yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Dizi

13:00 Dizi

16:00 Dizi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mercan Köşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sevdan Bir Ateş

16:15 Gizemli Gerçek

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00-23:59 Güller ve Günahlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Benim Tatlı Yalanım

10:30 Yüksek Sosyete

11:00 Dizi

14:00 Bir Şansım Olsa

16:30 Dizi

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Dizi

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:3 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Anne Yarısı

13:45 Ömür Usta

16:30 Yeraltı

19:00 Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ömür Usta

22:30 Anne Yarısı

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Geçmişin İntikamı filminin konusu ne? Geçmişin İntikamı filminin oyuncuları kim?
Geçmişin İntikamı filminin konusu ne? Geçmişin İntikamı filminin oyuncuları kim? Geçmişin İntikamı (New Police Story) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişin İntikamı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geçmişin İntikamı filminin konusu ne? Geçmişin İntikamı filminin oyuncuları kim?
Loveable filminin konusu ne? Loveable filminin oyuncuları kim?
Loveable filminin konusu ne? Loveable filminin oyuncuları kim? Loveable filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Loveable filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Loveable filminin konusu ne? Loveable filminin oyuncuları kim?
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye’de hamsili pilav düellosunu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunuyla 5. eleme adayını belirledi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?