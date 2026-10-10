TV yayın akışı 10 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Ekim Cumartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Dizi
13:00 Dizi
16:00 Dizi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sevdan Bir Ateş
16:15 Gizemli Gerçek
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00-23:59 Güller ve Günahlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Benim Tatlı Yalanım
10:30 Yüksek Sosyete
11:00 Dizi
14:00 Bir Şansım Olsa
16:30 Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Dizi
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:3 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Anne Yarısı
13:45 Ömür Usta
16:30 Yeraltı
19:00 Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ömür Usta
22:30 Anne Yarısı