TV yayın akışı 11 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Aralık Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 11 Aralık Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Servet Operasyonu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çakallarla Dans
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ne Gemiler Yaktım
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
111:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:115 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Sakla Beni
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
09:115 Ne Gemiler Yaktım
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:15 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:30 Ne Gemiler Yaktım
01:15 Sandık Kokusu
03:15 Aile
05:30 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 Yayın Akışı
06:05 İncir Ağacı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
111:30 Diriliş Ertuğrul
17:115 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yerli Dizi
02:110 Diriliş Ertuğrul
05:05 Lingo
TV8 Yayın Akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:115 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
FOX TV Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans
22:30 Yabani
01:15 Hudutsuz Sevda
03:115 Bambaşka Biri
06:00 Bay Yanlış
Kanal D Yayın Akışı
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Servet Operasyonu
22:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri
00:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri
02:15 Gelinim Mutfakta
011:15 Güneşi Beklerken
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