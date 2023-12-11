TV yayın akışı 11 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:39

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:39

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Servet Operasyonu

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çakallarla Dans

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ne Gemiler Yaktım

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

111:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:115 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

09:115 Ne Gemiler Yaktım

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:15 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:30 Ne Gemiler Yaktım

01:15 Sandık Kokusu

03:15 Aile

05:30 Kızılcık Şerbeti

TRT 1 Yayın Akışı

06:05 İncir Ağacı

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

111:30 Diriliş Ertuğrul

17:115 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yerli Dizi

02:110 Diriliş Ertuğrul

05:05 Lingo

TV8 Yayın Akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:115 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

FOX TV Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans

22:30 Yabani

01:15 Hudutsuz Sevda

03:115 Bambaşka Biri

06:00 Bay Yanlış

Kanal D Yayın Akışı

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Servet Operasyonu

22:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri

00:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri

02:15 Gelinim Mutfakta

011:15 Güneşi Beklerken