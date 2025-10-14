TV yayın akışı 14 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14 Ekim Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ekim Salı tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Güller ve Günahlar
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güller ve Günahlar
23:15 - Müslüm
23:45 - Yerli Dizi
02:00 - Poyraz Karayel
04:15 - Baht Oyunu
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 – İstiklal Marşı
05:15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:05 - Adını Sen Koy
07:15 - Taşacak Bu Deniz
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:30 - Gönül Dağı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Taşacak Bu Deniz
02:35 - Seksenler
04:10 - Lingo Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aile
08:15 - Bu Sabah
10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Bahar
00:15 - Veliaht
02:45 - Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Aşk ve Gözyaşı
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gözleri Karadeniz
00:20 - Aynadaki Yabancı
03:00 - Kardeşlerim
05:30 - Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
13:15 - MasterChef Türkiye
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım