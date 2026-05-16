TV yayın akışı 16 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

16.05.2026 09:16:00
Haber Merkezi
16 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV15 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 16 Mayıs Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Güller ve Günahlar

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 7 Evlat 2 Damat

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafa Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.00 Kamera Arkası

12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

15.45 Yeraltı

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Rüzgara Bırak

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Çirkin

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20.00 Bücür

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

11:50 Kuruluş Orhan

15: 15 A.B.İ.

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Hababam Sınıfı Askerde

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.40 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Cennetin Çocukları

14.45 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

