TV yayın akışı 29 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29.12.2025 09:39:00
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Aralık günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kızıl Hare  

22.40 Anka

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Derinlerdeki Dehşet

22.15 Derinlerdeki Dehşet

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Halef: Köklerin Çağrısı  

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

23.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sakar Şakir

21.45 Kapıcılar Kralı

23.30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Tam Gaz

22.30 Tam Gaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.30 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI 

 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

