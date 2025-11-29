TV yayın akışı 29 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Kasım yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
05:20 Üç Kız Kardeş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04.58 İstiklal Marşı
05.00 Yedi Numara
05.50 Ege'nin Hamsisi
08.25 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.25 Cennetin Çocukları
14.45 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Teşkilat.
04.20 Hayallerinin Peşinde
05.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema
11: 50 C Takımı / Yerli Sinema
14: 00 Gece Gündüz / Yabancı Sinema
16: 00 Gözleri KaraDeniz
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Hızlı ve Öfkeli 9 / Yabancı Sinema
22: 50 Kuruluş Orhan
01: 50 Gözleri KaraDeniz
04: 30 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Kral Kaybederse
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Geliş
22:30 Geliş
00:45 Açlık Oyunları Alaycı Kuş
02:30 Açlık Oyunları Alaycı Kuş
04:30 Hanım Köylü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.00 Kamera Arkası
13.00 Kıskanmak
16.00 Ben Leman
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ben Leman
00.00 Sahtekarlar
02.45 Sakıncalı
04.15 İnadına Aşk
05.00 Kefaret
06.00 Karagül