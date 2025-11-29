TV yayın akışı 29 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 09:31:00
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Kasım günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Müzik Arası

05:20 Üç Kız Kardeş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.58 İstiklal Marşı

05.00 Yedi Numara

05.50 Ege'nin Hamsisi

08.25 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.25 Cennetin Çocukları

14.45 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Teşkilat.

04.20 Hayallerinin Peşinde

05.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv’de Hafta Sonu

10: 00 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema

11: 50 C Takımı / Yerli Sinema

14: 00 Gece Gündüz / Yabancı Sinema

16: 00 Gözleri KaraDeniz

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Hızlı ve Öfkeli 9 / Yabancı Sinema

22: 50 Kuruluş Orhan

01: 50 Gözleri KaraDeniz

04: 30 Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 Kral Kaybederse

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Çarpıntı

19:00 Star Haber

20:00 Geliş

22:30 Geliş

00:45 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

02:30 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

04:30 Hanım Köylü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:45 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.00 Kamera Arkası

13.00 Kıskanmak

16.00 Ben Leman

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ben Leman

00.00 Sahtekarlar

02.45 Sakıncalı

04.15 İnadına Aşk

05.00 Kefaret

06.00 Karagül          

