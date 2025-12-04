Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 4 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4.12.2025 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 4 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Aralık günü tv yayın akışı...

4 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Aralık yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Aldatmak

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Muge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gun Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dokumu

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagoz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gun

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Soz

07:00 Kiralık Aşk

09:30 Songul ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Soz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Guzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gulumse

13:15 Seksenler

14:30 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Terminator: Kara Kader

TV8 YAYIN AKIŞI

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetişle Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Turkiye

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi