TV yayın akışı 4 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4.01.2026 09:18:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 4 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak günü tv yayın akışı...

4 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak yayın akışı...

4 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Görevimiz Tatil

14.15 Sağ Salim 2

16.00 Exodus: Tanrılar ve Krallar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Çinliler Geliyor

16.30 Gelin Halayı

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

22.15 Beyaz’la Joker

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.30 Çifte Milyon

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz

22.30 Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Kezban

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Çiçek Abbas

14.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Yedi Bela Hüsnü

21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23.45 Yedi Bela Hüsnü

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21.30 Hokkabaz

23.30 Hokkabaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 Ege’nin Hamsisi

08.30 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

13.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.00 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

