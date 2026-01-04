TV yayın akışı 4 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Görevimiz Tatil
14.15 Sağ Salim 2
16.00 Exodus: Tanrılar ve Krallar
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Çinliler Geliyor
16.30 Gelin Halayı
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
22.15 Beyaz’la Joker
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.30 Çifte Milyon
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22.30 Sahtekarlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kezban
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Çiçek Abbas
14.45 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Yedi Bela Hüsnü
21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23.45 Yedi Bela Hüsnü
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21.30 Hokkabaz
23.30 Hokkabaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Ege’nin Hamsisi
08.30 Gönül Dağı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
13.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.00 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026