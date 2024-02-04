TV yayın akışı 4 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:51
TV yayın akışı 4 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI       20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Beni Böyle Sev

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:05 Bir Sevdadır

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'Te 3

01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 3'Te 3

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kardeşlerim

16:20 Spectre

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tatlı Dillim

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Sandık Kokusu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kopuk

15:45 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024


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