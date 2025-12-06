TV yayın akışı 6 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Aralık yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Fırıldak Ailesi
12:15 Fırıldak Ailesi
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 M.Ö. 10.000
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Sümela’nın Şifresi Temel
11:50 Kuruluş Orhan
14:45 Top Gun: Maverick
17:10 Paranormal Cuma
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adalet Savaşı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.00 Kamera Arkası
12.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Ben Leman
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ben Leman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Taşacak Bu Deniz
14.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar