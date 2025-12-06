Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 6 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 6 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6.12.2025 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 6 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Aralık günü tv yayın akışı...

6 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Aralık yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Acele Koca Aranıyor

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Rüya Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 Fırıldak Ailesi

12:15 Fırıldak Ailesi

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 M.Ö. 10.000

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Sümela’nın Şifresi Temel

11:50 Kuruluş Orhan

14:45 Top Gun: Maverick

17:10 Paranormal Cuma

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adalet Savaşı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.00 Kamera Arkası

12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.00 Ben Leman

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ben Leman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.35 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Taşacak Bu Deniz

14.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

 TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

İlgili Konular: #TRT Haber #tv yayın akışı #TV rehberi