TV yayın akışı 9 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9.09.2025 09:41:00
Haber Merkezi
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Eylül Salı günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Mandıra Filozofu İstanbul

22:30 - Eşref Rüya

01:15 - Mandıra Filozofu İstanbul

03:00 - Poyraz Karayel

05:00 - Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 - Kara Tahta

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

16:00 - Eurobasket Özel

17:00 - Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Terminatör : Kara Kader | Yabancı Sinema

22:40 - Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Güzel Günler

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bahar - Yeni Sezon

00:15 - Bahar

02:45 - Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – Çarpıntı

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Söz

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Kral Kaybederse

01:00 - Baba Ocağı

03:00 - Dürüye'nin Güğümleri

05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Can Borcu

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gözleri Karadeniz

23:20 – Gözleri Karadeniz

02:00 - Gözleri Karadeniz

04:30 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

11:15 - MasterChef Türkiye

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Başka Bir Sen

01:00 – İlk Buluşma

02:15 - Her Yerde Sen

04:15 - Bay Yanlış

06:00 – Karagül (Tekrar)

