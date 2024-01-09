TV yayın akışı 9 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:39
TV yayın akışı 9 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eyvah Eyvah 2

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00  Evde Tek Başına 2

ATV YAYIN AKIŞI        20:00  Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Aşka Düşman

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Ne Gemiler Yaktım

03:00 Aile

05:30 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Safir

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yerli Dizi

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Dönence

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:40 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Evde Tek Başına 2 (Yabancı Sinema)

22:30 Çanakkale Yolun Sonu (Yerli Sinema)

00:40 Gönül Dağı

03:30 Seksenler

05:10 Kapanış

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen


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