Uzak Şehir dizisi 35. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sadakat işlediği suçunun sonucunda gözaltına alınınca, Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemediği noktaya gelir. Alya’nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince, kurtarılmaya bekleyen Sadakat de gittikçe yalnızlaşır. Alya ise Sadakat’i tek bir şartla onu içeriden çıkarmayı kabul eder. Sadakat’in cevabı kendi geleceğini belirlerken, hangi umudunun yok olmasına da sebep olur?

Diğer taraftan Zerrin’in hâlâ bulunamamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ecmel’in bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken, Şahin’i arayan Zerrin olayın seyrini değiştirir. Kaya da Şahinler gibi Zerrin’in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir. Tüm sınavları beraber tek tek aşan Alya ile Cihan’ı hayat bu sefer de yeni bir zorlukla sınamaya çalışacaktır. Bu durum Alya ile Cihan’ın aşkını sınarken bedel ödemesi gereken kim olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 27 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.