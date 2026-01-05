Uzak Şehir dizisi 44. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya’nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan’a gücü yetmediği için onu durduramaz. Bu durumu yediremeyen Boran, dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya’nın dikkatsiz davranışları onu izleyen Sadakat’in dikkatini çeker. Zerrin’in saklandığı yeri öğrenen Sadakat için asıl sarsıcı olan bebeğin Kaya’dan olması olur. Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken onu sırtından vuracak olan kişiden ise henüz habersizdir. Zerrin’in aniden sancılanması durumları zorlaştırırken, attıkları adım onları felaketlerine doğru sürüklemeye başlayacaktır.

Alya ile Cihan’ın arasındaki mesafe giderek ortadan kalkarken, onların yakınlığından rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarır. Oğluyla vakit geçirdiği bir anda Boran’ın düşüncesizce attığı adım, Cihan Deniz’e büyük korku yaratır. Bu olayın sonunda Boran Cihan’la yeniden karşı karşıya gelirken, geri adım atan kim olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran’ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu, onu geri dönülmez bir şekilde Alya ve Cihan’ın hayatına doğru sürükler. Duyduğu her yeni bilgi Boran’ın dengesini biraz daha sarsarken, yüzleşmek istemediği ihtimali Cihan bu kez saklamaz; gerçeği haykırarak Boran’ın yüzüne vurur. Zerrin ve Kaya’nın geçirdiği kaza, ikisinin de hayatında derin bir kırılmaya yol açar. Aynı acının içinde beraber savrulurlarken Kaya, yaşatılanların hesabını sormak için gözünü karartır. Bu cehennemden kurtulmak zorunda olan Demir içinse kaçış yoktur. Yaşattıklarının bedeli, onun için de ağır bir imtihana dönüşecektir.

Albora’da bitmeyen çatışmaların ve kayıpların ortasında Alya ve Cihan, birbirlerine nefes olmaya devam eder. Ancak Boran, elindeki en güçlü kozu kullanarak onlara saldırır. Bu hamlenin ardından Alya ve Cihan, ilişkilerinin en zor eşiğine sürüklenirken, tek bir soru havada asılı kalır: Hangi hüküm, aralarındaki bağı koparabilmeye yetecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 44. bölümü 5 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.