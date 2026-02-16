Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahkeme salonunda yaşanan beklenmedik sonuç, Cihan’ı altüst eder. Videoyla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Cihan’ın Alya’ya duyduğu güven sarsılırken Boran bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve boşanmamak için direncini artırır. Cihan’la Alya, birbirlerine alan bırakmaya çalışırken, bu suskunluk aralarında yaşanan pek çok anın yanlış yorumlanmasına da neden olur. Gerilim yalnızca ikisini değil, çevrelerindeki dengeleri de sarsar. Şahin, içinde büyüyen kıskançlığa rağmen Nare’yi sıkıştırmaktan kaçınmaya çalışır. Nare’ye özel olarak hazırlanan geceye Yalçın’ın gölgesinin düşmesi ise aralarındaki tansiyonu yeniden yükseltir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yaşanan kazanın ardından Cihan’ın durumu ciddiyetini korurken, ameliyat masasına uzanan süreç beklenmedik bir riskle daha da karmaşık hâl alır. Hayatla ince bir çizgide duran Cihan için zaman daralırken, Alya bütün gücünü onun iyileşmesine adar. Alya’nın oğlunu korumak için attığı adımların Cihan’ı bu noktaya sürüklediğini düşünmesi, onun yükünü daha da ağırlaştırır. Öte yandan Zerrin, bebeğinin ansızın rahatsızlanmasıyla büyük bir korku yaşar. Kimseye belli etmeden ona ulaşmaya çalışırken, hiç hesap etmediği bir bakışa yakalanır. Önünde duran bu engel sakladığı sırrın ortaya çıkmasına neden olur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 50. bölümü 16 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.