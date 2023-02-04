Yargı dizisinden gelen haberler kötü.. Tansiyon yükseliyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:12

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 00:44

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisi yarın akşam 53.bölümüyle ekrana gelecek. Dizide tansiyon giderek yükseliyor.

Ilgaz savcı köşeye sıkışmış durumda. Hem baba hem kardeş acısıyla aynı anda baş etmeye çalışan Ilgaz'a yardım elini yine Ceylin uzatıyor.

BELALAR EKSİK OLMUYOR





Ilgaz'ın hayatına Ceylin girdikten sonra ikilinin başından belalar eksik olmuyor. Bu durum seyirciyi artık giderek sıkmış durumda.

YENİ BÖLÜMDE YİNE GERİLİM VAR

Son fragmandaki detaylar dikkat çekti. Yayınlanan son fragmana Defne’yi bulabilmek için her yolu deneyen Ilgaz’ın Yekta’ya söylediği ‘Ailem benim her şeyim, dünyam. Onlara bir şey olursa bu dünyayı yakarım, seni de ortasında bırakırım’ sözleri damga vuruyor.

Diğer tarafta Ceylin’in Ilgaz’ın kardeşini bulabilmek için başvurduğu yollarla ilgili sözleri ise ikili arasında yaşanacak gerginliğin sinyallerini veriyor.

FİNAL GİDEREK YAKLAŞIYOR

Öte yandan Yargı dizisinde de finale adım adım yaklaşılıyor. Haziran ayında final yapması beklenen Yargı dizisinin gelecek sezonda ekranda olması beklenmiyor. Başlangıçta tek sezonluk anlaşma yapılan dizi reytinglerin iyi gitmesi nedeniyle 1 sezon daha uzatılmıştı.

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisinin senaryosu senarist Sema Ergenekon tarafından yazılıyor.