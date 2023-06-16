Zaman Polisi filminin konusu ne? Zaman Polisi filmi oyuncuları kimler?
Zaman Polisi filmi tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Zaman Polisi filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Zaman Polisi filminin konusu nedir? Zaman Polisi filmi oyuncuları kimler?
Zaman Polisi (Timecop), yönetmenliğini Peter Hyams, senaristliğini Mike Richardson ve Mark Verheiden’in üstlendiği, 1994 yapımlı bir aksiyon filmidir.
ZAMAN POLİSİ FİLMİ KONUSU NE?
Zaman yolculuğunu düzenleyen bir güvenlik teşkilatında memur olan Max Walker, geleceği kontrol etmek için geçmişi değiştirmeye niyetli karanlık bir politikacıya karşı hayatı için mücadele etmelidir.
ZAMAN POLİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jean-Claude Van Damme
Ron Silver
Mia Sara
ZAMAN POLİSİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Zaman Polisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.
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