11 yaşındaki kız çocuğunun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim?

17 Ağustos 2021 Salı, 09:28

'Sen Ne Dersin' adlı Youtube kanalında yapılan sokak röportajı sırasında 11 yaşındaki bir çocuk parmak kaldırıp "Bir şey diyebilir miyim?" dedi ve söz istedi. Muhabirin söz vermesi üzerine konuşan çocuk "Benim babam emekli maaşı 2 bin lira alıyor. Ben küçükken annem bana bakıyordu. Ben şimdi büyüdüm kardeşlerime bakıyorum. Kime yetecek 2 bin lira? Biz 5 kişilik bir aileyiz. 11 yaşındayım bunları düşünüyorum" ifadesini kullandı.

11 yaşındaki çocuğun röportajı sosyal medyada gündem oldu.



CHP'Lİ ÖZKAN: BOĞAZIM DÜĞÜM DÜĞÜM ÇOCUK...

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 11 yaşındaki kız çocuğunun videosunu paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise "Boğazım düğüm düğüm çocuk..." yorumunda bulundu.