14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden H.K. (25), kardeşi A.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 15:28

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre H.K.(25), eşi ve  annesi ile telefonda tartıştı. Daha sonra eve gelen H.K., eşi ile kavga etti.

Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan annesi ve babasını darbetmeye başladı. Kardeşi A.K., H.K.'ye angel olmaya çalıştı. Başarılı olamayan A.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı. A.K. kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan H.K., yaşamını yitirdi.  A.K., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, babası da gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, ailenin bir süre önce Van'dan ilçeye gelerek yerleştiği öğrenildi.

Balıkesir edremit Cinayet

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