19 yaşındaki üniversite öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

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Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 16:46

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan özel kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ceydan Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları şüphelenerek durumu yurt görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Adli Tıp Morgu'na götürüldü. 

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