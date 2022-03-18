2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti

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Karabük'te lise öğrencisi 2 arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bıraktıktan sonra yaşamlarına son verdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 10:10

Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. 

2 öğrenci, öğle saatlerinde, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan arkadaşları, cep telefonundan kendilerine son atılan konuma göre Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı’na gitti.


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