2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti
Karabük'te lise öğrencisi 2 arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bıraktıktan sonra yaşamlarına son verdi.
Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı.
2 öğrenci, öğle saatlerinde, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan arkadaşları, cep telefonundan kendilerine son atılan konuma göre Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı’na gitti.
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