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5 gün boyunca hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu

Trabzon'da, sahibinin kaldırıldığı hastane kapısının önünde 5 gün boyunca bekleyen Boncuk köpek, sahibine kavuştu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:48

Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.

Şentürk, tedavisinin sona ermesinin ardından köpeği ile hastane odasında buluşturuldu. Şentürk ve köpeğinin buluşması duygusal anlara sahne oldu. 

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