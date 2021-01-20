5 gün boyunca hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
Trabzon'da, sahibinin kaldırıldığı hastane kapısının önünde 5 gün boyunca bekleyen Boncuk köpek, sahibine kavuştu.
Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.
Şentürk, tedavisinin sona ermesinin ardından köpeği ile hastane odasında buluşturuldu. Şentürk ve köpeğinin buluşması duygusal anlara sahne oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
- Mersin Valiliği'nden patlama açıklaması
Video Haberler
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
- Şişli'de korkutan olay! Binadakiler tahliye edildi
- Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı
- Şişli'de yaşanan dehşetin görüntüsü ortaya çıktı
- Buz tutan gölde boğulmakta olan köpeği böyle kurtardı
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı