800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi

28 Temmuz 2020 Salı, 17:54

Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görev yapan Psikolog Serkan Çimen, en büyük hobisi olan gitarı ile farklı bir etkinliğe imza attı. Eline gitarını alan Çimen, pilot eşliğinde denize 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütüyle havalandı. Paraşüt Alanya semalarında süzülürken Çimen, mini bir konser verdi. Dakikalarca gökyüzünde kalan Çimen’in gitar çalıp ‘Aldırma deli gönlüm’ şarkısını söylemesi paraşütteki kameraya anbean yansıdı.