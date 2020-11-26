A Spor canlı yayınında skandal hareket!

26 Kasım 2020 Perşembe, 17:41

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Diego Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Futbol dünyası Maradona’yı anarken, A Spor ekranlarında da efsane futbolcu konuşuldu.

CANLI YAYINDA ORTA PARMAK İŞARETİ

“Bire Bir Futbol” adlı programda, 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin-Almanya karşılaşmasından bahseden Turgay Demir, Maradona’nın maç öncesinde ülkesinin milli marşını ıslıklayan Almanya taraftarlarına orta parmağını göstermesini hatırlattı.

Demir’in o anları anlattığı sırada ise ayağa kalkıp izleyicilerden özür dileyerek orta parmak işareti yapması ise sosyal medyada gündem oldu. O sırada sunucu Ceyda Dönmez’in de şaşkınlığı ekranlara yansıdı.