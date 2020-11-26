A Spor canlı yayınında skandal hareket!
Futbol dünyası Maradona’yı anarken, A Spor ekranlarında da efsane futbolcu konuşuldu. A Spor ekranlarında yayınlanan “Bire Bir Futbol” adlı programda yorumcu Turgay Demir’in yaptığı “orta parmak” hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Diego Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Futbol dünyası Maradona’yı anarken, A Spor ekranlarında da efsane futbolcu konuşuldu.
CANLI YAYINDA ORTA PARMAK İŞARETİ
“Bire Bir Futbol” adlı programda, 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin-Almanya karşılaşmasından bahseden Turgay Demir, Maradona’nın maç öncesinde ülkesinin milli marşını ıslıklayan Almanya taraftarlarına orta parmağını göstermesini hatırlattı.
Demir’in o anları anlattığı sırada ise ayağa kalkıp izleyicilerden özür dileyerek orta parmak işareti yapması ise sosyal medyada gündem oldu. O sırada sunucu Ceyda Dönmez’in de şaşkınlığı ekranlara yansıdı.
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