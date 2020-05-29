ABD'de George Floyd eylemlerinde bir kişi öldürüldü
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd'un öldürülmesinin ardından Minneapolis'teki polis istasyonu eylemciler tarafından ateşe verildi. Öte yandan dün geç saatlere kadar polisle göstericilerin çatıştığı eylemde bir kişinin daha silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyah Amerikalının gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm kente yayıldı. İlk gün Floyd'un ölümünden sorumlu olan polisin evinin önüne giden protestocular her yere "katil burada yaşıyor" yazdı. Polis tarafından evin önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, eylemler şehrin her yanında devam etti.
Protestoların ikinci gününde, Floyd'u ölümünden sorumlu olan polisin çalıştığı polis istastyonunu ateşe verdi. Eylemciler, yanan polis istasyonunun etrafında dans ederken, binada kimsenin bulunmadığı ifade edildi.
Dün geç saatlere kadar polisle göstericilerin çatıştığı eylemde bir kişinin daha silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.
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