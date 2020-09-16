ABD'nin Portland kentindeki protestolarda polis şiddeti

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:06

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü olarak ilan edilen ANTIFA ve diğer sol grupların protestoları devam ediyor. Yaklaşık 100 gündür süren protestolarda, polisin göstericilere şiddet uyguladığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, polisin bir göstericiyi yere yatırdığı ve yumrukladığı, daha sonra bölgeye gelen diğer polislerin de yardımıyla şiddet gören göstericinin gözaltına alındığı görüldü.

PROTESTOLAR NEDEN BAŞLADI

Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki protesto gösterileri, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra başladı. Protestolara daha sonra sol ve sağ gruplar da katıldı. Ağustos ayında aşırı sağcı grup 'Proud Boys'un düzenlediği yürüyüşe, ANTIFA adlı faşizm karşıtı sağ grubun karşı yürüyüş düzenlemesi ile arbedeler yaşanmış ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.