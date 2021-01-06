AKP'li rektör Melih Bulu, Cüneyt Özdemir’in canlı yayınındayken öğrencilere pencereden el salladı, öğrenciler yuhalayarak karşılık verdi

06 Ocak 2021 Çarşamba, 12:39

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak AKP’li Melih Bulu’nun atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada bugün Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi önünde bazı gösterilerin yapılacağına dair çağrıların yapıldığını ifade ederek yasak getirdi.

Rektörlük binası önünde toplanan Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin protestoları devam ederken "kayyım rektör" olarak nitelenen AKP'li Melih Bulu, öğrencilere odasının binasından el salladı. El sallayan Bulu'yu öğrenciler yuhaladı.