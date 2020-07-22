AKP'li Şile Belediyesi'nin skandal hizmetine Seyit Torun'dan tepki

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 22:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, belediyeye ait banklardan İBB yazısının silinerek Şile Belediyesi yazısının yerleştirildiğini ortaya koyan görüntülere tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Torun, şu ifadeleri kullandı:

“Belediyeciliği taht kavgasına çeviren “organize kötülük” halkın vergisini çarçur etmeye devam ediyor. Biraz utanmanız olsun, yüzünüz kızarsın!”

'BU KADAR NEFRET OLMAZ!'

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, belediyeye ait banklardan İBB yazısının silinerek Şile Belediyesi yazısının yerleştirildiğini ortaya koyan görüntüleri paylaştı.

Özkan, “Bu kadar nefret olmaz! Ak Partili Şile Belediyesi, ahşap banklardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılarını söküp, Şile Belediyesi yazarak, Şile’ye hizmet götürdüğünüzü mü zannediyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.