AKP'li Uğur Aydemir'in TBMM'deki sorusu şaşkınlık yarattı

03 Aralık 2020 Perşembe, 14:24

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, TBMM'de yönelttiği sorularla şaşkınlık yarattı.

Aydemir, 2013 ve 2015 yılında İYİ Parti'nin verdiği soru önergelerini sordu. Ancak İYİ Parti 2017 yılında kurulmuştu.

Uğur Aydemir, "Benim İYİ Partiye sorduğum şu. Nazdak Teknoloji Borsası 2013 yılında Borsa İstanbul'un yüzde 7'sini satın aldı mı? Bir önerge, bir araştırma önergesi, grup önerisi var mı? Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası 2015 yılında Borsa İstanbul'un hissesini satın aldı mı? Grup öneriniz var mı, araştırma önergemiz var mı? Bugüne kadar bir şey var mı? Yok. Hesap belli değil kitap belli değil diyorsunuz. Sattığımız para belli. Varlık Fonu 200 milyon dolara Katar'a sattı. Alış fiyatını sormanız lazım. Kaç paraya aldı diye Avrupa Yatırım Bankası'ndan bu hisseyi. Kaç paraya aldık diye sormamız lazım. Bunu ben de soruyorum TBMM Başkanvekilimize. Bunu Varlık Fonu'na resmi yazıyla sorsunlar. Çünkü gizlilik anlaşması var. Varlık Fonu'nun ne kadar güzel bir iş başardığını milletimiz duysun. Milletimiz gurur duysun. Pandemiye rağmen bu satışı yaptık.

Denetime tabii değil diyorsunuz. Varlık Fonu2nun her işlemi denetime tabiidir. Bağımsız Denetçi diye bir kurum var. Bunları herkes biliyor.

İYİ Parili Musavat Dervişoğlu'nun yanıtı ise şöyle oldu:

2013'ten örnek verdiler. 2013 yılında İYİ Parti TBMM'de değildi. Dolayısıyla o satışlarınızla ilgili herhangi bir araştırma ya da soru önergesi verebilme imkanı yakalayamadık. Denetime tabi değildir diyoruz. Devlet denetleme kurulu tarafından denetleniyor diyorsunuz. Devlet Denetleme Kurulu'nu siz atıyorsunuz. Hem yapıyorsunuz hem satıyorsunuz hem de burada konuşuyorsunuz.