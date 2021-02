Akşener'den Erdoğan'a 'Prof. Dr. Ayşe Buğra' tepkisi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın!

09 Şubat 2021 Salı, 12:23

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarının haklı bir mücadele olduğunu anlatarak, "Ancak bir konuda gençleri uyarmak istiyorum; bu mücadeleyi üniversiteden çıkarıp siyasi kutuplaşmanın bir cephesi haline getirenlere lütfen prim vermeyin" dedi.

"ABDESTİNİ GIYBETLE BOZMAN BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANINA YAKIŞMAZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şöyle konuştu:

"Hem Boğaziçi Üniversitesi’nin hem de Türkiye’nin en değerli bilim insanlarından biri olan Profesör Ayşe Buğra Hoca için ne dedi; 'Türkiye’de Soros’un adeta ofis temsilcisi olan birinin karısı'. Bu arada Soros ile böyle yalvarır bir yüz ifadesi ile aynı masada çekilmiş fotoğraflarını da ne çabuk unuttular. Sayın Erdoğan, senin bilimle araştırmayla pek alakan yoktur. Ama ben yine de anlatayım. Ayşe Buğra, her şeyden önce çok kıymetli eserleri olan bir akademisyenimizdir. Ama aynı zamanda rahmetli Tarık Buğra’nın kızıdır. O Tarık Buğra ki senin fesline, burma bıyıklına benzemez. Sayın Erdoğan, her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun, terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına yakışmaz. Her cuma çıkışında abuk sabuk konuşup abdestini gıybetle bozman bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Buradan seni ve ortaklarını bir kez daha uyarıyorum; ellerinizi kadınlardan ve gençlerimizden çekin. Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci ve akademisyen kadrosuyla birlikte verdiği bu mücadele haklı bir mücadeledir. Ancak bir konuda gençleri uyarmak istiyorum; bu mücadeleyi üniversiteden çıkarıp siyasi kutuplaşmanın bir cephesi haline getirenlere lütfen prim vermeyin."