Alanya'da 'scooter' krizi! Makineyi aldı, hepsini kesti!
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletme sahibi, restoranın önünde bulunan 'scooter'ları spiral makinesiyle kesti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve aynı zamanda ilçedeki bir restoranın işletmeciliğini yapan Çağlar İşözen isimli yurtaş, işletmesinin önüne bağlanan 'scooter'lar nedeniyle sinir krizi geçirdi.
Bölgede yayın yapan Dim TV'nin haberine göre; sabah saatlerinde işletmesinin önüne yerleştirilen 'scooter'ları tek tek kesen İşözen, "Sabah iş yerime geldim ve iş yerimin önünde bir çok ‘Binbin’ olduğunu gördüm. Ben kanser hastası bir insanım. Sabah bana haber verilmeden elektriğimin kesildiğini öğrendim. Siftah yapamamışım, dükkanı açamamışım. Satış yapamayacağım için iş yerimin bahçesine domates, patates, biber ekmişim. Gerçekler maalesef aynı olmuyor. Ben de sinirlenerek kestim" diye konuştu
Üç ay önce Manavgat’ta iki tane çocuğun trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdiğini anlatan İşözen, "Bir tanesinin ismi Yunus’tu, daha başka Yunus’lar ölmesin diye Anadolu Yunusları Ekolojik Bahçe olarak proje yaptık. Türkiye’nin geleceğini 3 ay öncesinden bazı projeler yapıp gerçekleştirmişken bu ‘Binbinlerin’ kapımızın önünde durarak başka Yunus’ların ölümüne neden olmasını kabul etmiyorum" dedi.
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