Anı ölümsüzleştirmek isterken şansızlığı kameraya yansıdı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 17:04

ABD'li bir kadın Fransa'da bulunan Annecy gölü üzerinde yamaç paraşütü yaptığı sırada telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü. Yamaç paraşütü eğitmeni tarafından çekilen görüntülerde kadının kendisini çekmek isterken telefonun elinden düşürdüğü o anlar kaydedildi.

Yamaç paraşütü eğitimi alan kadının düşürdüğü cep telefonun değerinin 11 bin TL olduğu ifade edildi.

Selfie çekmek isterken, kazara elinden kayan cep telefonunu düşeren kadın, üzgün olduğunu belirtti.