Anı ölümsüzleştirmek isterken şansızlığı kameraya yansıdı
Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten, 11 bin TL değerindeki telefonu yüksekten düşürdü. O anlar kamerayla anbean kaydedildi.
ABD'li bir kadın Fransa'da bulunan Annecy gölü üzerinde yamaç paraşütü yaptığı sırada telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü. Yamaç paraşütü eğitmeni tarafından çekilen görüntülerde kadının kendisini çekmek isterken telefonun elinden düşürdüğü o anlar kaydedildi.
Yamaç paraşütü eğitimi alan kadının düşürdüğü cep telefonun değerinin 11 bin TL olduğu ifade edildi.
Selfie çekmek isterken, kazara elinden kayan cep telefonunu düşeren kadın, üzgün olduğunu belirtti.
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