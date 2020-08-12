Ankara'da İstanbul Sözleşmesi açıklamasında çok sayıda kadın gözaltına alındı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:46

Ankara Kadın Platformunun Kolej kavşağında kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapacağı açıklama polis tarafından engellendi.

Kolej Metro durağı önünde toplanan kadınlar, yaya ve araç trafiğini engelledikleri gerekçesiyle dağılmaları istendi. Kadınların etrafını çevreleyen çok sayıda polis kadınları dağıtmaya çalıştı. Kadınlar bunun üzerine, erkek şiddetinin burada da yaşandığına vurgu yaparak polise tepki gösterdi.

Polis açıklama için toplanan çok sayıda kadını darbederek gözaltına aldı.