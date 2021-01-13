Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Başkent Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Başkent'te sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle özellikle yüksek kesimler tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kent merkezinde de yeşil alanlar, binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediye ekipleri şehir içinde kar temizleme çalışması yaptı.
Kar TEM Otoyolu'nun Kızılcahamam mevkiinde de etkil oldu. Kar yağışı nedeniyle yol yer yer beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedoeniyle TEM'de ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Başkent'te en yüksek sıcaklık 5 derece olacak.
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