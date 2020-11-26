Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na canlı yayında kötü haber
Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy, canlı yayında Cumhur İttifakı'nın oylarının düşüşte olduğunu açıkladı. AKP ve MHP'nin oylarının yüzde 45'i bile bulmadığını belirten Aksoy, Cumhur İttifakı'nın üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy dün akşam Yol TV Ana haberde AKP ve MHP'nin oy oranlarını değerlendirdi.
Aksoy Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde AKP'nin oy oranı %36, MHP'nin oy oranı ise %9 olarak kaydedildi.
Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının düştüğü belirten Aksoy, AKP ve MHP'nin oylarının yüzde 45'i bile bulmadığını ittifakın üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
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