Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na canlı yayında kötü haber

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:03

Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy dün akşam Yol TV Ana haberde AKP ve MHP'nin oy oranlarını değerlendirdi.



Aksoy Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde AKP'nin oy oranı %36, MHP'nin oy oranı ise %9 olarak kaydedildi.



Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının düştüğü belirten Aksoy, AKP ve MHP'nin oylarının yüzde 45'i bile bulmadığını ittifakın üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.